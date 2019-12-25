Почти 500 элитных ленинградских козочек отправили в Северную Корею

Сначала животных повезут на специальных автомобилях, а затем – на поезде.

Партию из 447 голов элитных молочных коз отправили из Ленинградской области в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Отмечается, что это уже вторая партия коз, которую направляют в КНДР в рамках договора о сотрудничестве. Перед выездом всех животных провакцинировали, проверили их состояние. Кроме того, каждой козочке "выдали" паспорт.

Дорога до Северной Кореи займет около шести дней. В новое место обитания их сначала отправят на грузовом автомобиле, а затем на поезде. Это самый быстрый и менее стрессовый способ перевозки.Козы плохо переносят стресс, поэтому путешествие должно быть быстрым и комфортным. Животных будут сопровождать ветеринары.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Колпинском районе к людям вышло стадо лосей. Их засняли проезжающие автомобилисты.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласть"