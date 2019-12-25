На Наличной улице заметили высохшие ели. Петербуржцы просят их спасти

Саженцами обещал заняться подрядчик, который их высаживал.

Жители Васильевского острова обратили внимание на засохшие ели, которые были высажены вдоль Наличной улицы. Лапы остались без иголок и окрасились в желтый цвет.

Как минимум подобное произошло с деревьями у дома №36, корпус 6 и 7. Петербуржцы попросили спасти ели. Пользователи уверены, что нормальный вид хвойные уже не приобретут.

По информации жителей, подрядчик, который благоустраивал территорию, в частности, сквер "Осенний марафон", должен будет заменить саженцы, которые не прижились. До этого за жизнь елочек будут бороться с помощью специального корма.

Ранее Piter.tv показывал, как выглядит сквер "Осенний марафон".

Фото: ВКонтакте / Сквер "Осенний марафон"