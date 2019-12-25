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На Наличной улице заметили высохшие ели. Петербуржцы просят их спасти
Сегодня, 15:33
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На Наличной улице заметили высохшие ели. Петербуржцы просят их спасти

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Саженцами обещал заняться подрядчик, который их высаживал.

Жители Васильевского острова обратили внимание на засохшие ели, которые были высажены вдоль Наличной улицы. Лапы остались без иголок и окрасились в желтый цвет. 

Как минимум подобное произошло с деревьями у дома №36, корпус 6 и 7. Петербуржцы попросили спасти ели. Пользователи уверены, что нормальный вид хвойные уже не приобретут. 

По информации жителей, подрядчик, который благоустраивал территорию, в частности, сквер "Осенний марафон", должен будет заменить саженцы, которые не прижились. До этого за жизнь елочек будут бороться с помощью специального корма.

Ранее Piter.tv показывал, как выглядит сквер "Осенний марафон". 

Фото: ВКонтакте / Сквер "Осенний марафон"

Теги: благоустройство, васильевский остров, деревья
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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