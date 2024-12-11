Жителям Петербурга выдадут электронные медкарты

Это обеспечит общее цифровое пространство обмена информацией.

В Петербурге по национальному проекту "Продолжительная активная жизнь" формируется новая программа модернизации первичного звена здравоохранения до 2030 года. Об этом рассказали в Смольном накануне.

Отмечается, что по итогам прошлого года все плановые показатели программы были достигнуты или превышены. Например, уровень удовлетворенности горожан качеством медуслуг составил 70% – на 10% выше запланированного.

Программу, рассчитанную на 2021-2025 годы, финансируют из федерального и петербургского бюджетов. Общий объем средств на 5 лет – свыше 20 млрд рублей.

На текущий год заложено более 5 млрд рублей. Проведут ремонт на 19 объектах, а также приобретут почти 1,4 тыс. единиц оборудования для поликлиник.

Кроме того, губернатор Северной столицы Александр Беглов обратил внимание на необходимость скорейшей адаптации и внедрения единой медицинской информационной системы (ЕМИС). Это обеспечит общее цифровое пространство обмена информацией.

Это должна быть система перехода к единой электронной медицинской карте, отвечающая требованиям Министерства здравоохранения РФ. Ее необходимо гармонизировать с системой частных стационаров и поликлиник. Человек будет получать электронную медкарту при рождении, и она должна сопровождать его по жизни. Александр Беглов, губернатор Петербурга

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)