200-тысячным обладателем электронной карты мигранта стал строитель из Узбекистана

Карту он получил в Санкт-Петербурге.

Строитель из Узбекистана получил 200-тысячную карту трудового мигранта. Новый финансовый инструмент ему вручили управляющий отделением Сбербанка по Петербургу Алексей Ушенин и президент Ассоциации содействия международной трудовой миграции Елена Дёмина.

Проект "Электронная карта трудового мигранта" запущен в июне 2021 года в рамках ПМЭФ. Его цель – цифровизация миграционных процессов, в частности легализации и трудоустройства иностранных граждан. Сбер выступает в качестве эквайера и эмитента этой бесплатной в обслуживании карты, главные преимущества которой – упрощение оплаты НДФЛ, возможность перевода денежных средств в страны СНГ с минимальной комиссией и оплата покупок в магазинах.

Первые 100 тысяч карт мы выдавали в течение полутора лет, а достичь следующего рубежа – в 200 тысяч – получилось всего за семь месяцев. С момента старта проекта через системы Сбербанка уже прошло около 3 миллионов платежей за патенты, это в сумме более 12 миллиардов рублей, поступивших в бюджет. Алексей Ушенин, управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу

Понимая ценность времени для иностранных граждан, которое необходимо, чтобы подготовить документы для работы в России, Ассоциация содействия международной трудовой миграции сделала оформление ЭКТМ доступным, иностранный гражданин получает её в комплексе услуг Миграционного центра. Елена Дёмина, президент Ассоциации содействия международной трудовой миграции

Приём заявлений на выпуск банковских карт, их выдача и консультации по финансовым услугам сотрудниками банка осуществляются в пяти миграционных центрах Петербурга. По последним данным, более 16 тысяч держателей карт мигранта в Северной столице получают на неё заработную плату, а также активно используют её для ежемесячной оплаты НДФЛ и для оплаты в магазинах.

Фото: пресс-служба Сбера