Электропоезд насмерть сбил мужчину в Сестрорецке

На момент приближения состава пешеход переходил пути в неположенном месте.

В Петербурге транспортные полицейские проводят проверку по факту травмирования на станции Сестрорецк. Об этом сообщили в ЛУ МВД России на транспорте.

Накануне в дежурную часть поступила информация о том, что на 28-м километре шестого пикета электропоезд наехал на человека. Личность пострадавшего установили: им оказался 56-летний местный житель. На момент приближения состава мужчина переходил пути в неположенном месте. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пешеход погиб. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Транспортная полиция напоминает! Основной причиной травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда. Пересекайте железнодорожное полотно только в специально установленных местах. Не игнорируйте запрещающие световые и звуковые сигналы светофора. Убедитесь в отсутствии приближающихся поездов. Никогда не пролезайте под вагонами, не прыгайте из вагона на ходу поезда. При пересечении железнодорожного полотна исключите использование наушников. Оградите себя и своих близких людей от трагических случайностей: помните, что железная дорога – зона повышенной опасности! Пресс-служба ЛУ МВД России на транспорте

Ранее мы рассказывали о том, что электропоезд сбил дикого лося между станциями Мшинская и Строганово.

Фото: Piter.TV