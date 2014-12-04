Альтернативную экспертизу по зданиям Фарфоровского поста рассмотрят в Петербурге

Основная задача экспертизы заключается в оценке необходимости включения зданий Фарфоровского поста в Единый государственный реестр объектов культурного наследия России и в определении их категории по историко-культурному значению.

Комитет по охране памятников (КГИОП) проведет альтернативную экспертизу историко-культурной ценности зданий Фарфоровского поста, которые намечено снести для возведения высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. Документ был размещен на официальном сайте комитета 20 августа.

Основная задача экспертизы заключается в оценке необходимости включения зданий Фарфоровского поста в Единый государственный реестр объектов культурного наследия России и в определении их категории по историко-культурному значению. Инициатором исследования выступила председатель Петроградского отделения общества охраны памятников Людмила Семыкина, а экспертом стала главный архитектор ГБУК "Новгородское научно-реставрационное управление" Ольга Коваленко.

Семыкина отметила в разговоре с "Деловым Петербургом", что выводы альтернативной экспертизы обеспечат защиту объектам Фарфоровского поста — все здания будут признаны культурным наследием и как единый ансамбль. Работы также определят предмет охраны, включая не только внешние фасады, но и элементы интерьера, такие как лестницы и коридоры.

В июне 2024 года на сайте КГИОП появилась государственная экспертиза, признавшая здания Фарфоровского поста ценными и давшая положительное заключение о переводе их в статус объектов культурного наследия.

Решение о признании комплекса памятниками будет принимать рабочая группа КГИОП. Глава муниципального образования №72 Павел Швец заявил, что в случае отказа комитета в признании зданий памятниками, это решение будет обжаловано в судебном порядке.

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Фото: citywalls.ru