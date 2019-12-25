Эксперт: "В этом году россияне будут способствовать восстановлению турбизнеса в Петербурге"

Из-за пандемии и связанных с ней ограничений изменился характер отдыха: сейчас поездку за рубеж с обязательной сдачей ПЦР тестов может позволить не каждый.

Туризм оказался одной из самых уязвимых отраслей в начале пандемии. При этом последняя статистика говорит о том, что весной 2021 года снова стали востребованы гиды и индивидуальные туры. Delovoe.TV узнало, как отразилась новая реальность на работе экскурсоводов.

Например, петербургский краевед и экскурсовод Дмитрий Гамалия рассказал, что еше летом 2020 года на замену крупным туристическим агентствами пришли частные гиды.

Осознав, что передвигаться небольшими группами удобнее и безопаснее, люди стали искать индивидуальных гидов. Дмитрий Гамалия, петербургский краевед и экскурсовод

Заместитель генерального директора российского сервиса онлайн-бронирования Едем-в-Гости.ру Леонид Курагин подтвердил, что в прошлом году сектор экскурсионного туризма пострадал больше всего, около 30% турагентств просто не пережили кризис. Профессиональные экскурсоводы тогда остались без работы, поэтому кто-то открыл ИП, кто-то оформил статус самозанятого.

Что касается прогнозов, то Леонид Курагин считает, что в этом году туристы будут способствовать восстановлению гостиничного и туристического бизнеса.

Сейчас поездку за рубеж с обязательной сдачей ПЦР тестов может позволить не каждый. Поэтому российский турист обращает внимание на внутренние направления. Леонид Курагин, гендиректор российского сервиса онлайн-бронирования

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Фото: Piter.tv