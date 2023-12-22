Экскурсионный пешеходный маршрут "Путь Петра" открыли в Петербурге

Маршрут начинается от Нахимовского училища и заканчивается в Александровском парке.

В Петербурге прошла презентация нового пешеходного экскурсионного маршрута "Путь Петра". На официальной церемонии открытия присутствовал глава ПАО "Газпром" Алексей Миллер, пишет "Петербургский дневник".

Маршрут начинается от Нахимовского училища и заканчивается в Александровском парке. Для придания маршруту особенного шарма использованы гранитные плиты длиной 84 см (длина шага Петра Великого).

Декоративные элементы, такие как бронзовые следы, медальоны-символы петровской эпохи и буквы гражданского алфавита, помогут туристам не сбиться с пути. Кроме того, на маршруте встречаются скульптуры и другие арт-объекты, которые способны погрузит в историю города еще глубже. Авторы проекта отмечают, что основной целью "Пути Петра" является развитие культурного и образовательного туризма, а также расширение экскурсионных маршрутов города.

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Фото: Роман Пименов / "Петербургский дневник"