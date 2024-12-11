Эксгибиционист напал на женщину на Смоленском кладбище

Сотрудники охраны оперативно отреагировали на происшествие и задержали подозреваемого, удерживая его до прибытия полицейских.

В Василеостровском районе Петербурга произошел инцидент с участием неизвестного эксгибициониста, который совершил нападение на женщину на территории кладбища. Нападавшего задержали сотрудники охраны.

Во вторник, 21 января, в полицию поступил сигнал от службы охраны Смоленского кладбища на Васильевском острове. Охранники сообщили, что неизвестный мужчина совершил акт эксгибиционизма, обнажив перед женщиной свои гениталии.

Сотрудники охраны оперативно отреагировали на происшествие и задержали подозреваемого, удерживая его до прибытия полицейских.

Ранее мы сообщили о том, что в отношении подростков, устроивших танцы со спущенными штанами рядом со Спасом на Крови, возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV