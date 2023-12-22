Экотропы в Ленобласти станут платными

Платить за возможность насладиться природой придется в памятнике природы "Колтушские высоты", заказниках "Линдуловская роща", "Кургальский", "Раковые озера" и "Выборгский".

Правительство Ленобласти опубликовало распоряжение о введении платы за посещение особо охраняемых природных территорий. С 1 мая платными станут сразу пять региональных экотроп и заказников.

Согласно опубликованному документу, плату будут взимать с лиц, не проживающих в населенных пунктах внутри границ этих территорий. Платить за возможность насладиться природой придется в памятнике природы "Колтушские высоты", заказниках "Линдуловская роща", "Кургальский", "Раковые озера" и "Выборгский".

Размер платы будет варьироваться в зависимости от сезона: с 1 мая по 30 сентября и с 1 октября по 30 апреля. Самой дорогой для посещения станет "Линдуловская роща": здесь гражданам России за вход придется заплатить 200 рублей, а иностранцам - 400. На других территориях размер платы установлен в диапазоне от 100 до 150 рублей.

Как ранее сообщал председатель комитета по природным ресурсам Федор Стулов, все средства, полученные от продажи входных билетов, будут направлены на поддержание инфраструктуры заказников и экотроп.

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Фото: Telegram / Админка Ленобласти