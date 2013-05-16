Совет законодателей поддержал создание единого реестра домашних животных

Проект закона, который предусматривает создание единого общероссийского реестра домашних животных, поддержан профильной комиссией Совета законодателей. Об этом сообщил депутат парламента Петербурга Андрей Рябоконь 5 декабря.
Законопроект разработан комиссией по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Северной столицы. В первую очередь, он касается регистрации собак. В заключении отмечено, что предлагаемые изменения "будут способствовать более эффективному обеспечению безопасности людей, повышению ответственности владельцев домашних животных, позволят снизить возникающую социальную напряженность между гражданами и хозяевами питомцев".
Проект направят в Госдуму.
Ранее мы рассказывали о том, что законопроект о бесплатных посещениях музеев поддержали в ЗакСе Петербурга.
Фото: Telegram / Андрей Рябоконь
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