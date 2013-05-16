Совет законодателей поддержал создание единого реестра домашних животных

В первую очередь, это касается регистрации собак.

Проект закона, который предусматривает создание единого общероссийского реестра домашних животных, поддержан профильной комиссией Совета законодателей. Об этом сообщил депутат парламента Петербурга Андрей Рябоконь 5 декабря.

Законопроект разработан комиссией по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Северной столицы. В первую очередь, он касается регистрации собак. В заключении отмечено, что предлагаемые изменения "будут способствовать более эффективному обеспечению безопасности людей, повышению ответственности владельцев домашних животных, позволят снизить возникающую социальную напряженность между гражданами и хозяевами питомцев".

Проект направят в Госдуму.

Ранее мы рассказывали о том, что законопроект о бесплатных посещениях музеев поддержали в ЗакСе Петербурга.

Фото: Telegram / Андрей Рябоконь