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Совет законодателей поддержал создание единого реестра домашних животных
Сегодня, 8:57
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Совет законодателей поддержал создание единого реестра домашних животных

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В первую очередь, это касается регистрации собак.

Проект закона, который предусматривает создание единого общероссийского реестра домашних животных, поддержан профильной комиссией Совета законодателей. Об этом сообщил депутат парламента Петербурга Андрей Рябоконь 5 декабря. 

Законопроект разработан комиссией по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Северной столицы. В первую очередь, он касается регистрации собак. В заключении отмечено, что предлагаемые изменения "будут способствовать более эффективному обеспечению безопасности людей, повышению ответственности владельцев домашних животных, позволят снизить возникающую социальную напряженность между гражданами и хозяевами питомцев". 

Проект направят в Госдуму. 

Ранее мы рассказывали о том, что законопроект о бесплатных посещениях музеев поддержали в ЗакСе Петербурга. 

Фото: Telegram / Андрей Рябоконь 

Теги: домашние животные, закс петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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