Эксперты прокомментировали закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

Соглашение может быть расторгнуто с начало 2022 года.

Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и Нидерландами. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что перед российскими компаниями, которые зарегистрированы в королевстве, встанут перед выбором: сменить юрисдикцию или платить налоги в двух странах.

То, что Нидерланды в последний момент пойдут на переговоры, маловероятно. Эксперты обратили внимание на то, что есть еще третий вариант — это особые условия для публичных компаний, однако это противоречит самой идее пересмотра соглашений. Самым вероятным является смена юрисдикции. При этом не обязательно, что это будет Россия. Можно переехать в страну, которая уже пересмотрела аналогичное соглашение с Россией.

В пояснительной записке отечественного законопроекта указывается, что в 2017 году российские компании вывели в Нидерланды более 450 миллиардов рублей, в 2018 году – более 410 миллиардов рублей, а в 2019 году – почти 340 миллиардов рублей.

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