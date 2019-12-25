Водителей предупредили о перекрытии полосы в тоннеле на дамбе из-за восстановительных работ

На петербургской дамбе продолжаются работы после ДТП с участием негабаритных транспортных средств. В связи с этим 10-го ноября в финском транспортном отсеке тоннеля на внешнем кольце будет закрыто движение по левой полосе. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений.

Ограничения будут действовать с 9 до 22 часов. Автомобилистам приносят извинения за временные неудобства.

Напомним, авария произошла 3-го ноября. Когда два негабаритных грузовика заехали в тоннель, их попросили остановиться. Автомобилисты не стали дожидаться сотрудников ДПС и уехали. В итоге были разбиты реверсивные светофоры, камеры видеонаблюдения и другие элементы технологических систем. Сумма ущерба составила 24 млн рублей. В пресс-службе Дирекции КЗС объяснили, почему сумма ущерба оказалась такой большой.

Фото: Instagram /@dambaspb_kzs