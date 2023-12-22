В Выборгском районе в I квартале 2024 года откроются две поликлиники

Медицинские учреждения были возведены за счет средств бюджета Петербурга.

В первом квартале 2024 года в Выборгском районе Петербурга откроются две новые поликлиники: детская и взрослая. Открытие амбулаторно-поликлинических учреждений увеличит мощность более чем на 1,3 тысячи посещений, рассказал портал "Строительный Петербург" со ссылкой на вице-губернатора Олега Эргашева.

Медицинские учреждения были возведены за счет средств бюджета Петербурга. Взрослая поликлиника сможет принимать 960 пациентов в смену, детская рассчитана на 384 посещения. Прием будут осуществлять в две смены участковые врачи и врачи-специалисты.

Во взрослой поликлинике есть акушерско-гинекологическое и травматологическое отделения, в детской поликлинике – травматологическое отделение и отделение скорой медицинской помощи на две суточные бригады.

Для оснащения поликлиник закуплено и установлено новое современное медицинское оборудование на общую сумму более 1,03 млрд рублей.

В конце 2023 года в Песочном открылась поликлиника городского онкоцентра.

Фото: ВКонтакте/ Олег Эргашев