Двух спасенных тюленей вернули в Финский залив

Лебяжку и Крикуша попали в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в апреле этого года.

В пятницу, 28 мая, специалисты Центра изучения и сохранения морских млекопитающих и сотрудники ГУП "Водоканал" выпустили в Финский залив тюленей Лебяжку и Крикуша. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал".

Известно, что Крикушу в центр привезли 1 апреля этого года из порта Усть-Луга. Чуть позже к нему присоединилась Лебяжку, которую спасли местные жители поселка Лебяжье. Оба тюленя были сильно истощены, но спустя два месяца им удалось выздороветь.

Оказавшись у воды, Крикуша молниеносно сориентировался на местности и уверенно направился к заливу. Лебяжка оказалась более застенчивой: она осторожно осмотрелась и к воде отправилась не спеша, через несколько минут, – говорится в сообщении.

Кроме того, в центре проживают и другие подопечные, которые в ближайшем будущем будут также выпущены в Финский залив.

Ранее мы писали, что на пляже "Ласковый" спасли еще одного обессиленного тюлененка.

Фото: vodokanal.spb.ru