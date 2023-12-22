После дождя на юге Петербурга выросли дубовики обыкновенные

Как отметили специалисты, северная часть города является своеобразной границей распространения данного вида.

После дождя в парках Петербурга грибники обнаружили обычные дубовики. Эксперты советуют любителям тихой охоты отправиться на юг города, где вероятность найти эти грибы наиболее высока.

Как отметили специалисты, северная часть города является своеобразной границей распространения данного вида. Дубовики преимущественно произрастают южнее Петербурга, в то время как на севере их практически невозможно встретить.

Грибники также обратили внимание на важность правильной идентификации дубовика. Этот гриб можно перепутать с сатанинским грибом, который также обладает красной ножкой.

Ранее мы сообщили о том, что в лесах под Петербургом обнаружили первые боровики.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Станислав Кривошеев)