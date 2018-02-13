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Дублер Приморского шоссе проложат к кластеру "Санкт-Петербург марина"
Сегодня, 8:53
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Дублер Приморского шоссе проложат к кластеру "Санкт-Петербург марина"

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Ожидается, что работы стартуют в 2026 году, а финансирование будет осуществляться при участии инвесторов.

На северо-западе Петербурга для улучшения транспортной доступности будущего курорта "Горская" планируется возведение ряда значимых дорожных объектов. Об этом сообщил глава подведомственного Комитету по транспорту СПб ГБУ "Центр транспортного планирования" Рубен Тертерян в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Среди запланированных проектов — строительство развязки на Приморском шоссе с выездами в сторону Горской и через железнодорожные пути, где в данный момент идет активное жилое строительство. Ожидается, что работы стартуют в 2026 году, а финансирование будет осуществляться при участии инвесторов.

Кроме того, председатель Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Иван Складчиков поделился планами по созданию дублера Приморского шоссе на отрезке между новой трассой М-49 и кольцевой автодорогой (КАД). Эта новая магистраль получила рабочее название М-1, и в настоящий момент рассматриваются разные схемы ее финансирования, включая привлечение частных инвестиций.

Ранее мы сообщили о том, что путепровод в створе улицы Салова будет бесплатным для легковых авто.

Фото:  ООО "Ваухаус"

Теги: санкт-петербург, санкт-петербург марина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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