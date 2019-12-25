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Водитель Honda выехал на "встречку" и столкнулся с Lada в Сестрорецке
Сегодня, 12:25
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Водитель Honda выехал на "встречку" и столкнулся с Lada в Сестрорецке

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В результате девушка из отечественного авто получила тяжелые травмы.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП в Курортном районе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 27 мая на 3-м километре по дороге к Шалашу Ленина в Сестрорецке 40-летний водитель автомобиля Honda не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Lada 20-летней девушки. 

В результате водитель отечественного авто получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Все обстоятельства происшествия устанавливают. 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция разбирается в деталях смертельного ДТП под Кингисеппом. Участниками аварии стали автобус, "Газель" и автомобиль Skoda. Погиб водитель грузовика. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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