Водитель Honda выехал на "встречку" и столкнулся с Lada в Сестрорецке

В результате девушка из отечественного авто получила тяжелые травмы.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП в Курортном районе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 27 мая на 3-м километре по дороге к Шалашу Ленина в Сестрорецке 40-летний водитель автомобиля Honda не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Lada 20-летней девушки.

В результате водитель отечественного авто получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Все обстоятельства происшествия устанавливают.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция разбирается в деталях смертельного ДТП под Кингисеппом. Участниками аварии стали автобус, "Газель" и автомобиль Skoda. Погиб водитель грузовика.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти