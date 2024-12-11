В Красном Селе произошла авария с автомобилем Росгвардии

В Красном Селе произошло ДТП с участием автомобиля Росгвардии. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село".
Авария случилась 14 января на проспекте Ленина. Служебная машина получила двойной удар, остановившись в ожидании поворота. В результате авто вынесло на встречную полосу движения.
По предварительным данным, в результате сотрудники Росгвардии не пострадали. Все детали происшествия устанавливаются.
Ранее мы рассказывали о том, что полиция проводит проверку по факту смерти водителя на Репищева.
Видео, фото: Telegram / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все