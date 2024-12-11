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В Красном Селе произошла авария с автомобилем Росгвардии

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Предварительно, сотрудники не пострадали.

В Красном Селе произошло ДТП с участием автомобиля Росгвардии. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село". 

Авария случилась 14 января на проспекте Ленина. Служебная машина получила двойной удар, остановившись в ожидании поворота. В результате авто вынесло на встречную полосу движения. 

По предварительным данным, в результате сотрудники Росгвардии не пострадали. Все детали происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция проводит проверку по факту смерти водителя на Репищева. 

Видео, фото: Telegram / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

Теги: дтп, красное село
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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