На производстве в Гатчине водитель фуры сбил женщину

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение с травмами в тяжелом состоянии.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП на производстве в Гатчине. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 28 апреля в полицию позвонили из больницы с информацией о том, что на территории производства на проспекте Энергетиков водитель фуры, отъезжая от зоны погрузки, наехал на 33-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение с травмами в тяжелом состоянии, она помещена в реанимацию.

Все обстоятельства и детали аварии выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что водитель Lada сбил мужчину на перекрестке Московского и 4-й Красноармейской в Адмиралтейском районе Петербурга. В больницу доставили 48-летнего местного жителя.

Фото: Piter.TV