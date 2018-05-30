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На производстве в Гатчине водитель фуры сбил женщину
Сегодня, 12:48
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На производстве в Гатчине водитель фуры сбил женщину

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Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение с травмами в тяжелом состоянии.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП на производстве в Гатчине. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 28 апреля в полицию позвонили из больницы с информацией о том, что на территории производства на проспекте Энергетиков водитель фуры, отъезжая от зоны погрузки, наехал на 33-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение с травмами в тяжелом состоянии, она помещена в реанимацию. 

Все обстоятельства и детали аварии выясняются. 

Ранее мы сообщили о том, что водитель Lada сбил мужчину на перекрестке Московского и 4-й Красноармейской в Адмиралтейском районе Петербурга. В больницу доставили 48-летнего местного жителя. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гатчина, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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