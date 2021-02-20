Авто врезалось в трамвай в Приморском районе

Водитель легкового автомобиля решил проскочить на перекрестке перед трамваем и не успел. В результате на пересечении Яхтенной улицы и улицы Савушкина произошло ДТП. Момент столкновения попал на видео.
Инцидент случился в 12 часов 20-го февраля. Транспортные средства двигались параллельно друг другу. О пострадавших не сообщается.
Пользователи начали спорить о том, на какой цвет светофора двигался водитель легковушки.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что ДТП на Литейном проспекте перекрыло движение.
Видео: Piter.TV
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