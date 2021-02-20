Авто врезалось в трамвай в Приморском районе

Транспортные средства "притерлись" к друг другу. Других участников ДТП удалось избежать.

Водитель легкового автомобиля решил проскочить на перекрестке перед трамваем и не успел. В результате на пересечении Яхтенной улицы и улицы Савушкина произошло ДТП. Момент столкновения попал на видео.

Инцидент случился в 12 часов 20-го февраля. Транспортные средства двигались параллельно друг другу. О пострадавших не сообщается.

Пользователи начали спорить о том, на какой цвет светофора двигался водитель легковушки.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ДТП на Литейном проспекте перекрыло движение.

Видео: Piter.TV