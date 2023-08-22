В Красном Селе пострадал непристегнутый пассажир в ДТП с каршерингом

В Красном Селе водитель каршеринга врезался в иномарку. Пострадал пассажир каршеринга, он был не пристегнут.

В Красном Селе произошел инцидент, связанный с каршерингом. Водитель автомобиля каршеринга, следящий за счетчиком поездки на своем телефоне, не заметил, как перед ним появился автомобиль марки Kia, маневрирующий для поворота с проспекта Ленина на улицу Равенства. Об этом сообщили.в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети ВКонтакте.

В результате неосторожности водителя каршеринга, его машина на полном ходу столкнулась с Kia.

Случай подчеркивает важность соблюдения правил дорожного движения и внимательности водителей, особенно в условиях интенсивного движения.

Очевидцы заметили, что в автомобиле каршеринга находился пассажир, который, видимо, полагал, что использование ремня безопасности не относится к нему, и оставил характерный отпечаток своей головы на лобовом стекле после столкновения.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти произошло ДТП с участием 13-летней девочки за рулем.

Видео: ВКонтакте / "Транспортный КОЛАПС. Красное Село"