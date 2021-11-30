  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:59
65
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На Ветеранов автомобиль Chery врезался в припаркованные машины и перевернулся

0 0

По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет.

В Красносельском районе Петербурга ночью 13 мая произошло ДТП. Водитель автомобиля Chery врезался в несколько машин, сообщают очевидцы в социальных сетях. 

Авария случилась у дома 173к1 по проспекту Ветеранов. Управлявший иномаркой протаранил припаркованные авто, после чего машина перевернулась. По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет. 

Виновник ДТП пояснил, что уснул за рулем, его задержали. Во всех обстоятельствах разбираются правоохранители.

Ранее мы рассказывали о том, что на трассе "Нарва" в Ленобласти водитель "Газели" съехал в кювет и врезался в дерево. Мужчина погиб на месте, все детали выясняются. 

Видео: Telegram / Мегаполис 

Теги: дтп, проспект ветеранов
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии