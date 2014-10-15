На Среднем проспекте В. О. водитель Chery Tiggo наехал на женщину

У пострадавшей диагностировали ушибы мягких тканей ягодичной области и рук.

Росгвардейцы первыми прибыли на место аварии, в результате которой пострадал пешеход.

По информации ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, утром 15 декабря на Среднем проспекте Васильевского острова водитель автомобиля Chery Tiggo сбил женщину, пытавшуюся перейти на другую сторону улицы. На место наряд вневедомственной охраны вызвал карету скорой помощи и экипаж ДПС, после чего выставил знаки аварийной остановки, ограничивающие движение транспорта.

Вскоре медики госпитализировали 66-летнюю горожанку в одну из больниц. У нее диагностировали ушибы мягких тканей ягодичной области и рук.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Приморском районе нетрезвого водителя задержали повторно спустя 9 лет.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти