На улице Костюшко перевернулась легковушка

На месте работают спасатели.

На улице Костюшко произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По его итогам на тротуар пешеходной зоны вылетел легковой автомобиль. Видеозаписью очевидца с результатами инцидента поделились в Telegram-канале "Мегаполис".

Слетев с проезжей части, машина повредила забор и в конечном итоге перевернулась. Место происшествия огорожено; там работают спасательные службы. Сведений о пострадавших пока что не поступало.

Ранее мы сообщали, что в утренней дорожной аварии на трассе "Нарва" пострадали два человека.

Видео: Telegram / Мегаполис