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В ДТП в Киришском районе пострадали водитель и пассажиры Daewoo
Сегодня, 8:13
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В ДТП в Киришском районе пострадали водитель и пассажиры Daewoo

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Авария произошла в результате столкновения с грузовиком.

Полицейские Киришского района проводят проверку по факту аварии на 40-м километре автодороги "Зуево — Новая Ладога", рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 20 февраля на трассе 45-летний водитель грузовика Scania, выполняя маневр, создал помеху движению и столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia под управлением 25-летнего мужчины. 

В результате ДТП пострадал водитель "легковушки", его госпитализировали в тяжелом состоянии. Также травмы получили двое его пассажиров-ровесников, одного из них доставили в больницу в тяжелом состоянии, второго – в состоянии средней степени тяжести. 

Все обстоятельства случившего выясняются.

Ранее на Piter.TV: в ДТП на Гатчинском шоссе пострадала 14-летняя девочка. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, киришский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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