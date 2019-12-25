В ДТП в Киришском районе пострадали водитель и пассажиры Daewoo

Авария произошла в результате столкновения с грузовиком.

Полицейские Киришского района проводят проверку по факту аварии на 40-м километре автодороги "Зуево — Новая Ладога", рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 20 февраля на трассе 45-летний водитель грузовика Scania, выполняя маневр, создал помеху движению и столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia под управлением 25-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал водитель "легковушки", его госпитализировали в тяжелом состоянии. Также травмы получили двое его пассажиров-ровесников, одного из них доставили в больницу в тяжелом состоянии, второго – в состоянии средней степени тяжести.

Все обстоятельства случившего выясняются.

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Фото: Piter.TV