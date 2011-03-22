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Перевернутая Lada перекрыла движение трамваев на Дальневосточном
Сегодня, 19:00
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Перевернутая Lada перекрыла движение трамваев на Дальневосточном

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Очевидцы отмечают, что так пробить забор можно было только на высокой скорости.

"ВАЗ" сломал ограду и вылетел на трамвайные пути на Дальневосточном проспекте у дома №46/28. Кроме того, машины перевернулась на крышу. Об этом вечером 4 ноября сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в "ВКонтакте".

По словам свидетеля ДТП, на место приезжала реанимация. Маршрут трамваев №№7, 23, 39 изменяли из-за происшествия, так как машина заняла полосу в сторону улицы Дыбенко. На данный момент автомобиль увезли на эвакуаторе. 

Ранее Piter.TV показал, как водители грузовиков повредили оборудование дамбы на 24 млн рублей. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Павел Данченко, Андрей Иванов

Теги: дтп, перевертыш, трамвайные пути
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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