Перевернутая Lada перекрыла движение трамваев на Дальневосточном

Очевидцы отмечают, что так пробить забор можно было только на высокой скорости.

"ВАЗ" сломал ограду и вылетел на трамвайные пути на Дальневосточном проспекте у дома №46/28. Кроме того, машины перевернулась на крышу. Об этом вечером 4 ноября сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в "ВКонтакте".

По словам свидетеля ДТП, на место приезжала реанимация. Маршрут трамваев №№7, 23, 39 изменяли из-за происшествия, так как машина заняла полосу в сторону улицы Дыбенко. На данный момент автомобиль увезли на эвакуаторе.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Павел Данченко, Андрей Иванов