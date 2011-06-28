Трамвай въехал в "Газель" на Обуховской Обороны

Предварительно, в трамвае пострадавших нет.

На проспекте Обуховской Обороны в Петербурге трамвай протаранил "Газель". Также участником ДТП стал легковой автомобиль, сообщают 23 мая очевидцы в tg-канале "Мегаполис".

По информации ГУП "Горэлектротранс", "Газель" объезжала припаркованную машину, задела общественный транспорт и "легковушку", пишет 78.ru. Предварительно, в трамвае пострадавших нет.

К настоящему времени движение на участке восстановили, все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на перекрестке улиц Хлопина и Политехнической столкнулись две "легковушки". Водитель Mercedes, совершая поворот налево, не уступил дорогу Lada. Пострадали трое: двое 19-летних парней и 14-летний подросток.

Фото: Telegram / Мегаполис