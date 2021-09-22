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Появилось видео столкновения автобуса с легковым автомобилем на Невском проспекте

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Машина не пропустила пассажирский автобус.

Пассажирский автобус прижал "Митцубиси" на Невском проспекте днем 22-го сентября. Piter.TV публикует видео с момента столкновения.

Судя по кадрам, водитель легкового авто хотел повернуть направо во двор, когда в него въехал автобус. Иномарка не пропустила автобус и начала поворачивать. По предварительным данным, участником аварии стал автобус №191. 

О пострадавших не сообщается, но бок машины оказался помят. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге эвакуировали людей из ТРЦ "Мега Парнас".

Видео: Piter.TV

Теги: автобус, дтп, невский проспект
Категории: Новости СПб, ДТП, Лента новостей, Происшествия,

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