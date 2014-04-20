На Невском проспекте легковушка сбила пешехода: видео

30 апреля в 22:10 в Центральном районе Петербурга на Невском проспекте легковушка сбила пешехода. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
На записи с видеокамер можно увидеть, что вечером на Невском проспекте было достаточно плотное движение. Однако петербуржец рискнул перейти проспект в неположенном месте.
Водитель чёрной иномарки планировал перестроиться на левую полосу. Но, увидев пешехода, потерял управление. На данный момент информация о состоянии петербуржца уточняется.
Очевидцы аварии отмечают, что из-за происшествия на центральной улице города сформировалась пробка - от площади Восстания до Литейного проспекта.
Ранее мы писали, что в Петербурге ограничили движение в связи с репетицией парада.
Видео: Piter.tv
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