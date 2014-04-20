На Невском проспекте легковушка сбила пешехода: видео

Информация о состоянии петербуржца уточняется.

30 апреля в 22:10 в Центральном районе Петербурга на Невском проспекте легковушка сбила пешехода. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На записи с видеокамер можно увидеть, что вечером на Невском проспекте было достаточно плотное движение. Однако петербуржец рискнул перейти проспект в неположенном месте.

Водитель чёрной иномарки планировал перестроиться на левую полосу. Но, увидев пешехода, потерял управление. На данный момент информация о состоянии петербуржца уточняется.

Очевидцы аварии отмечают, что из-за происшествия на центральной улице города сформировалась пробка - от площади Восстания до Литейного проспекта.

Ранее мы писали, что в Петербурге ограничили движение в связи с репетицией парада.

Видео: Piter.tv