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На Невском проспекте легковушка сбила пешехода: видео

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Информация о состоянии петербуржца уточняется. 

30 апреля в 22:10 в Центральном районе Петербурга на Невском проспекте легковушка сбила пешехода. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

На записи с видеокамер можно увидеть, что вечером на Невском проспекте было достаточно плотное движение. Однако петербуржец рискнул перейти проспект в неположенном месте. 

Водитель чёрной иномарки планировал перестроиться на левую полосу. Но, увидев пешехода, потерял управление. На данный момент информация о состоянии петербуржца уточняется. 

Очевидцы аварии отмечают, что из-за происшествия на центральной улице города сформировалась пробка - от площади Восстания до Литейного проспекта. 

Ранее мы писали, что в Петербурге ограничили движение в связи с репетицией парада. 

Видео: Piter.tv 

Теги: дтп, невский проспект
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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