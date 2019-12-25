  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Под колеса Hyundai на Наставников попал четырехлетний ребенок
Сегодня, 12:57
117
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Под колеса Hyundai на Наставников попал четырехлетний ребенок

0 0

Маленького пешехода сопровождал дедушка.

Правоохранители проводят проверку по факту аварии, в которой пострадал ребенок. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 22 мая возле дома 46 по проспекту Наставников в Красногвардейском районе 50-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata, двигаясь по дворовой территории, наехал на выбежавшего из-за припаркованных машин четырехлетнего мальчика. Маленького пешехода сопровождал дедушка. 

В результате ДТП пострадавший госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Красносельском шоссе автомобиль Kia Ceed 42-летней женщины сбил восьмилетнюю школьницу на самокате. Девочка получила закрытый перелом малой берцовой кости без смещения. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, проспект наставников
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии