Под колеса Hyundai на Наставников попал четырехлетний ребенок

Маленького пешехода сопровождал дедушка.

Правоохранители проводят проверку по факту аварии, в которой пострадал ребенок. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 22 мая возле дома 46 по проспекту Наставников в Красногвардейском районе 50-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata, двигаясь по дворовой территории, наехал на выбежавшего из-за припаркованных машин четырехлетнего мальчика. Маленького пешехода сопровождал дедушка.

В результате ДТП пострадавший госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Красносельском шоссе автомобиль Kia Ceed 42-летней женщины сбил восьмилетнюю школьницу на самокате. Девочка получила закрытый перелом малой берцовой кости без смещения.

Фото: Piter.TV