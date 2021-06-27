На перекрестке Коломяжского и Парашютной BMW влетел в маршрутку

Транспорт ждал зеленый сигнал светофора, но его "отправила в путь" иномарка.

В воскресенье, 27 июня, в Приморском районе произошло ДТП с участием общественного транспорта и легкового автомобиля. об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Около 8:20 утра на перекрестке Коломяжского проспекта и Парашютной улицы автомобиль BMW врезался в маршрутку, которая спокойно ждала зеленый сигнал светофора. По словам очевидцев, в салоне транспорта находились пассажиры, но никто не пострадал.

Информация об обстоятельствах аварии уточняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на проспекте Энгельса велосипедист умер под колесами автомобиля. Пострадавший скончался на месте до прибытия кареты скорой помощи.

Фото: Piter.tv