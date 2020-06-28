Видео: петербуржцу на самокате удалось избежать аварии на Каменноостровском проспекте

Однако ДТП все же произошло.

В воскресенье, 28 июня, две легковушки "встретились" перед пешеходным переходом в Петроградском районе Петербурга. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Авария произошла у дома №44 по Каменноостровскому проспекту. На кадрах видно, как неизвестный выехал на самокате на пешеходный переход. Белой иномарке пришлось резко затормозить, чтобы пропустить горожанина. В этот момент в нее врезалось такси.

Стоит отметить, что в этот момент на пешеходном переходе находились другие люди, однако авто, похоже, не собиралось останавливаться.

Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить в ходе проверки.

Ранее в Невском районе водитель сбил ребенка на самокате.

Видео: Piter.TV