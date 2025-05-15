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На КАД Петербурга в районе Софийской перевернулся самосвал

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На месте происшествия образовалась пробка.

На Кольцевой автодороге Петербурга утром 15 мая произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. 

Авария случилась в районе развязки с Софийской улицей около 05:30, при неизвестных обстоятельствах перевернулся самосвал. На месте происшествия собралась пробка, к 09:00 затор сохраняется, передает сервис "Яндекс.Карты". 

Фото: "Яндекс.Карты"

По предварительным данным, пострадавших нет. Все обстоятельства произошедшего выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в ДТП с грузовиками на трассе "Скандинавия" серьезно пострадал водитель. Рядом с поселком Огоньки мужчина неправильно выбрал дистанцию и совершил столкновение с впереди идущей фурой. Состояние пострадавшего оценили как тяжелое. 

Видео, фото: Telegram / Мегаполис 

Теги: дтп, кад
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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