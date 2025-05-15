На КАД Петербурга в районе Софийской перевернулся самосвал

На месте происшествия образовалась пробка.

На Кольцевой автодороге Петербурга утром 15 мая произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Авария случилась в районе развязки с Софийской улицей около 05:30, при неизвестных обстоятельствах перевернулся самосвал. На месте происшествия собралась пробка, к 09:00 затор сохраняется, передает сервис "Яндекс.Карты".

Фото: "Яндекс.Карты"

По предварительным данным, пострадавших нет. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в ДТП с грузовиками на трассе "Скандинавия" серьезно пострадал водитель. Рядом с поселком Огоньки мужчина неправильно выбрал дистанцию и совершил столкновение с впереди идущей фурой. Состояние пострадавшего оценили как тяжелое.

Видео, фото: Telegram / Мегаполис