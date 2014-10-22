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На Новоприозерском шоссе 22 мая произошло массовое ДТП
Сегодня, 18:59
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На Новоприозерском шоссе 22 мая произошло массовое ДТП

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На данном участке дороги образовалась пробка длиной в семь километров.

Вечером в воскресенье, 22 мая, на Новоприозерском шоссе столкнулись несколько машин. В неприятность попали дачники, которые возвращались в город. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" соцсети "ВКонтакте".

Теперь водители стоят в большой "пробке". Затор растянулся на семь километров. Многие автомобилисты предположили, что вернутся домой лишь под утро. 

Ранее на Piter.tv: на набережной Обводного канала столкнулись грузовик и легковушка.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург, Pexels

Теги: автомобили, водители, массовое дтп, новоприозерское шоссе
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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