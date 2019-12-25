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На проспекте Науки “встретились” две маршрутки, трамвай и Mitsubishi
Сегодня, 21:26
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kraratau27

На проспекте Науки “встретились” две маршрутки, трамвай и Mitsubishi

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Информации о пострадавших нет. 

В Калининском районе на перекрёстке проспекта Науки и улицы Бутлерова произошло массовое ДТП с участием двух маршруток, трамвая и иномарки Mitsubishi. Об этом сообщили очевидцы аварии в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети ВКонтакте в воскресенье, 25 апреля. 

Как отмечают сами очевидцы, трамвай не стал ждать сотрудников правоохранительных органов и поехал дальше по своему маршруту. Информации о пострадавших нет. 

Ранее мы писали, что автомобиль сбил лисенка на КАД. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург 

Теги: дтп, калининский район
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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