На проспекте Науки “встретились” две маршрутки, трамвай и Mitsubishi

Информации о пострадавших нет.

В Калининском районе на перекрёстке проспекта Науки и улицы Бутлерова произошло массовое ДТП с участием двух маршруток, трамвая и иномарки Mitsubishi. Об этом сообщили очевидцы аварии в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети ВКонтакте в воскресенье, 25 апреля.

Как отмечают сами очевидцы, трамвай не стал ждать сотрудников правоохранительных органов и поехал дальше по своему маршруту. Информации о пострадавших нет.

Ранее мы писали, что автомобиль сбил лисенка на КАД.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург