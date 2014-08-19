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На Суздальском проспекте выпивший хозяин квартиры проломил череп своему гостю
Сегодня, 10:02
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На Суздальском проспекте выпивший хозяин квартиры проломил череп своему гостю

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Мужчина ударил приятеля молотком по голове. 27-летний пострадавший попал в больницу.

В пятничный вечер, 20 августа, в одной из квартир на Суздальском проспекте произошла потасовка между выпившими мужчинами. В результате драки одного из гостей госпитализировали. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

В гости к 31-летнему безработному мужчине пришел 27-летний приятель и еще один знакомый. Между тремя мужчинами возник спор, в результате которого хозяин дома ударил по голове молотком 27-летнего молодого человека. Пострадавшего отправили в больницу. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму и вдавленный перелом левой височной кости. 

Пациент написал на друга заявление в полицию. Дебошира задержали и изъяли молоток. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в магазине на Кирочной улице развязалась битва за выпивку. 

Фото: Pexels

Теги: драка на суздальском проспекте, хозяин квартиры избил гостя, хозяин ударил молотком гостя
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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Вишняков Фарит
Сегодня 10:43

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