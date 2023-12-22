Сотрудник каршеринга и студент подрались на берегу Ладожского озера

Студент колледжа из Кудрово встретил незнакомца, разговор с которым перерос в драку. В результате юноша получил перелом височной кости, контузию уха и ушиб мозга.

Прогулка студента колледжа по пляжу во Всеволожском районе Ленобласти привела его в больницу после драки с неизвестным. Как стало известно Piter.TV, полиция задержала 27-летнего сотрудника каршерингового сервиса по подозрению в нападении на юношу.

По версии следствия, инцидент произошел в ночь на пятницу, 10 мая, на берегу Ладожского озера в поселке им. Морозова. Студент колледжа из Кудрово встретил незнакомца, разговор с которым перерос в драку. В результате юноша получил перелом височной кости, контузию уха и ушиб мозга.

Подозреваемый задержан на двое суток по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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Фото: Piter.TV