Выходные в Петербурге пройдут с дождями и температурой до +24 градусов

Леус рассказал, какой будет погода в Петербурге в последнюю субботу июля.

В субботу, 25 июля, в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность и небольшие кратковременные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Днем воздух в Северной столице прогреется до +22...+24 градусов. В Ленинградской области температура составит от +21 до +26 градусов.

По прогнозу синоптика, ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление достигнет 754 мм рт. ст., что немного ниже климатической нормы.

В воскресенье погодные условия улучшатся. Осадков не ожидается, а температура воздуха в Петербурге повысится до +26 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что во вторник в Петербурге ожидается сухая и прохладная погода.

Фото: Unsplash (Anik Deb Nath)