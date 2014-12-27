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На Караваевской четверо молодых людей нанесли телесные повреждения несовершеннолетнему
Сегодня, 11:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Караваевской четверо молодых людей нанесли телесные повреждения несовершеннолетнему

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В полицию Невского района доставлены четверо молодых людей, нанесшие телесные повреждения несовершеннолетнему. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 28 марта обратился очевидец. Он сообщил о человеке с ножевым ранением у дом по Караваевской улице. Полицейские там обнаружили 17-летнего юношу.

На месте происшествия были задержаны четверо молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет. Со слов потерпевшего телесные повреждения ему нанес неизвестный в результате конфликта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во Фрунзенском районе на мусорном заводе нашли тело мужчины.

Фото: Piter.tv

Теги: драка, подростки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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