На проспекте Непокоренных случился дорожный конфликт с поножовщиной

Дело продолжает расследоваться компетентными органами.

Сотрудники полиции Калининского района Петербурга задержали фигурантов дорожно-транспортного конфликта, сообщило региональное управление МВД РФ.

Инцидент произошёл 5 мая, когда 47-летняя горожанка пожаловалась стражам правопорядка, сообщив, что водитель и пассажир автомобиля марки "Лада", расположившегося возле дома № 47 на проспекте Непокорённых, вступили в конфликт, угрожали ей ножом и повредили лобовое стекло машины Hyundai Solaris, принадлежащей её мужу.

В результате противоправных действий было возбуждено уголовное дело. Спустя сутки, 6 мая, неподалёку от дома № 79 на Северном проспекте оперативниками задержаны предполагаемые участники конфликта — молодые люди 21 и 22 лет. Дело продолжает расследоваться компетентными органами.

Ранее мы сообщили о том, что подростки избили молодого петербуржца и кинули в него петарду. На месте инцидента обнаружили 19-летнего жителя Петербурга, работающего сотрудником сервиса каршеринга и велошеринга.

Фото: Piter.TV