Дополнительные электрички в сторону Белоострова запустят с Финляндского вокзала

Также запустят дополнительные поезда до Зеленогорска (№ 6123) и обратно (№ 6710).

В связи с жаркой погодой, которая установилась на Северо-Западе России в течение этой недели, в Петербурге запустят дополнительные электрички к населенным пунктам, расположенным вдоль Финского залива. Об этом сообщила Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК).

В субботу, 27 июля, дополнительный пригородный поезд отправится с Финляндского вокзала (№ 6705) до Белоострова и обратно (№ 6706). В воскресенье, 28 июля, аналогичному маршруту поедут электрички № 6707 и № 6708.

Также запустят дополнительные поезда до Зеленогорска (№ 6123) и обратно (№ 6710). Перечисленные электрички проследуют со всеми остановками.

Ранее мы сообщили о том, что комтранс Ленобласти напомнил, кто имеет право на льготный проезд на электричках.

Фото: Telegram / Спб-Главный