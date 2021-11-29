Жители Кировского района создали необычный домик для кошек

Зеленое двухэтажное сооружение на газоне у жилого дома радует всю округу, а также служит пристанищем для более десятка котов и кошек.

На улице Васи Алексеева находится необычный домик для кошек. Его своими силами построили местные жители еще около трех лет назад. Животные могут прийти к сооружению, чтобы отдохнуть, поесть или утолить жажду.

Зимой домик украшают гирляндами, наряжают елку.

Сейчас на попечении жильцов — около 12 кошек. Их кормят, а также стерилизуют, рассказала создательница домика Елена Сипайло. Желающие помочь бездомным животным и поддержать инициативу жительницы могут связаться с Еленой через соцсети.

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Фото, видео: Видео: Piter.TV / Александра Родионова, Диана Девяткина