При реставрации Дома радио специалисты обнаружили новые фрагменты настенной живописи

Роспись относят к началу XX века.

В петербургском Доме радио во время работ по реставрации интерьеров специалисты обнаружили неизвестные ранее фрагменты настенной живописи. Их намерены сохранить, изучить и восстановить в рамках проекта ВТБ по адаптации площадки к современному использованию, – сообщают в "Петербургском дневнике".

Настенную роспись нашли во время демонтажа обшивки стен на пятом этаже Дома радио. Рисунки относят к началу XX века. Они были сохранены и сокрыты при помощи специальной прочной бумаги. В будущем данные образцы росписи полностью музеефицируют и очистят от поздних наслоений масляной краски.

Лабораторная экспертиза показала, что живопись выполнена с использованием натуральных пигментов и относится к началу XX века – периоду постройки здания Благородного собрания. Каждая такая находка для нас – это возможность восстановить утраченные интерьеры и бережно раскрыть исторические слои здания-памятника. Подобные открытия позволяют увидеть его глазами создателей, установить связь с прошлым. Хотя это требует дополнительных исследований и корректировок в проекте, наша главная цель – вернуть исторический облик здания, и результат оправдает затраченные усилия. Дарья Филиппова, старший вице-президент ВТБ

В настоящий момент архитекторы бюро "Цимайло Ляшенко и Партнеры", отвечающие за будущие интерьеры Дома радио, прорабатывают новую планировку пространства. Подразумевается, что в скором времени в здании появится хоровая комната, где резиденты Дома смогут заниматься и проводить репетиции.

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Фото: ВТБ