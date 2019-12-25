Купеческий обед у Eлисеевых: экскурсия в самый знаменитый гастроном Петербурга

Вы сможете стать одними из первых посетителей музейной комнаты, которая открыла свои двери только в этом году, взглянуть на старинные архивные фотографии и посмотреть на торговый зал с уникального ракурса –с балкона кабинета Григория Елисеева на втором этаже .
Знали ли вы, что в самом Магазине находятся два ресторана – "Мезонин" и "Склад N5"? Они располагаются в помещениях, которые всегда были скрыты от широкой публики, но для посетителей нашей экскурсии мы сделаем исключение – расскажем и покажем их изменения сквозь призму времени.
"Магазин Купцов Елисеевых" – это живая легенда с историей, к которой может прикоснуться каждый из вас.
Индивидуальная экскурсия (длительностью 40 минут):
· чай и кофе с пирожным от шеф-кондитера "Магазина Купцов Елисеевых" – 1500 руб на человека;
· обед или ужин по старинным рецептам купцов Елисеевых – 3000 руб на человека.
Спецпредложение для двоих (длительность 40 минут):
· чай и кофе с пирожным от шеф-кондитера "Магазина Купцов Елисеевых" – 1500 руб;
· обед или ужин по старинным рецептам купцов Елисеевых – 4500 руб.
Групповые экскурсии:
· группа из 3-4 человек с чаепитием – 3000 рублей;
· группа от 5 до 10 человек с чаепитием – 700 руб. на человека.
Запись на экскурсию производится заранее, время и дата обсуждаются индивидуально. Сделать это можно по телефону: +7 (962) 684-22-66 или в WhatsApp +7 (962) 684-99-90.
Фото: Магазин Купцов Елисеевых
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