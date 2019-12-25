Купеческий обед у Eлисеевых: экскурсия в самый знаменитый гастроном Петербурга

Хотели бы вы побывать в одном из самых легендарных мест города и узнать тайны, которые оно бережно хранит уже больше века? Тогда приглашаем вас на авторскую экскурсию в "Магазин Купцов Елисеевых".

Вы сможете стать одними из первых посетителей музейной комнаты, которая открыла свои двери только в этом году, взглянуть на старинные архивные фотографии и посмотреть на торговый зал с уникального ракурса –с балкона кабинета Григория Елисеева на втором этаже .

Знали ли вы, что в самом Магазине находятся два ресторана – "Мезонин" и "Склад N5"? Они располагаются в помещениях, которые всегда были скрыты от широкой публики, но для посетителей нашей экскурсии мы сделаем исключение – расскажем и покажем их изменения сквозь призму времени.

"Магазин Купцов Елисеевых" – это живая легенда с историей, к которой может прикоснуться каждый из вас.



Индивидуальная экскурсия (длительностью 40 минут):



· чай и кофе с пирожным от шеф-кондитера "Магазина Купцов Елисеевых" – 1500 руб на человека;



· обед или ужин по старинным рецептам купцов Елисеевых – 3000 руб на человека.

Спецпредложение для двоих (длительность 40 минут):



· чай и кофе с пирожным от шеф-кондитера "Магазина Купцов Елисеевых" – 1500 руб;



· обед или ужин по старинным рецептам купцов Елисеевых – 4500 руб.

Групповые экскурсии :



· группа из 3-4 человек с чаепитием – 3000 рублей;



· группа от 5 до 10 человек с чаепитием – 700 руб. на человека.



Запись на экскурсию производится заранее, время и дата обсуждаются индивидуально. Сделать это можно по телефону: +7 (962) 684-22-66 или в WhatsApp +7 (962) 684-99-90.

Фото: Магазин Купцов Елисеевых