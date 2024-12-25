Смольный запустит долгосрочную программу ухода за пожилыми и инвалидами

Программа поможет семьям, ухаживающим за больными и инвалидами, улучшить качество ухода, предоставляя необходимую информацию и технические средства для использования в домашних условиях.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о корректировке документа " О внесении изменений в распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2023 №28-рп", касающегося изменения планов развития городской инфраструктуры. Изменения добавляют пункт о создании системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. Согласно нововведениям, в Санкт-Петербурге начнет реализовываться долгосрочная программа ухода за этими категориями населения.

Данный пилотный проект сосредоточен на предоставлении долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, проживающими в домашних условиях, включая ветеранов боевых действий. Программа поможет семьям, ухаживающим за больными и инвалидами, улучшить качество ухода, предоставляя необходимую информацию и технические средства для использования в домашних условиях.

Программа рассчитана на 416 человек и направлена на уменьшение нагрузки на семьи, заботящиеся о больных и инвалидах. В рамках проекта предусмотрены курсы обучения навыкам ухода на дому, а также обеспечение необходимым оборудованием для реабилитации.

Ранее мы сообщили о том, что дефицит детских садов и школ ликвидирован в Петербурге.

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