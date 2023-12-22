Документальный сериал о подвигах цирковых артистов в годы Великой Отечественной войны снимают в Петербурге

Автором проекта стала Лидия Запашная.

В Цирке Чинизелли состоялся премьерный показ первого фильма из цикла "Цирк на войне". Первыми зрителями стали его сотрудники и цирковые артисты. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Автором проекта стала Лидия Запашная – режиссёр, телепродюсер и представитель известной цирковой династии. По её мнению, выбранная тема, несмотря на свою необычность, будет интересна многим людям, ведь она является настоящей территорией неизведанного. К тому же, сюжеты, представленные в фильме, могут стать открытиями для зрителей любого возраста, независимо от того, был ли человек когда-либо в цирке.

К примеру, мало кто знает, что одним из панфиловцев, остановивших немецкие танки у разъезда Дубосеково под Москвой, был воздушный гимнаст Иван Шепетков. Или то, что знаменитый акробат Владимир Довейко, отправившийся добровольцем на фронт, также стал первоклассным лётчиком-асом. На самом деле, этот лётчик оказался в списке личных врагов Геринга, вождя Третьего рейха, и его самолёт с изображением смеющегося клоуна на борту, стал желанной мишенью для Люфтваффе.

А ещё один пример – судьба основателя династии Запашных. Михаил Сергеевич попал на арену по инициативе легендарного Ивана Поддубного, и его блестящая цирковая карьера, как кажется, ничем не могла нарушиться. Но после 22 июня 1941 года Запашный ушёл добровольцем на фронт и оказался в бригаде морской пехоты, где сражался до последнего в Керченском полуострове.

В документальном цикле будет четыре серии, работа над последними тремя из которых уже почти завершена. При этом, если первая серия получилась своеобразным впечатляющим "предисловием", каждая из оставшихся будет посвящена отдельной теме, например, участию цирковых наездников в военных действиях или работе артистов в тылу.

Ранее мы сообщили о том, что монумент в память о Ленинградской битве построят на Пулковском рубеже.

Фото: из архива Цирка Чинизелли