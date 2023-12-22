Монумент в память о Ленинградской битве на Пулковском рубеже

Создание мемориала закрепит понятие "Битва за Ленинград".

В 2024 году в Петербурге будут проведены архитектурные конкурсы на создание мемориального комплекса, посвященного 80-летию окончания Ленинградской битвы. Об этом пишет пресс-служба Смольного.

По словам губернатора Северной столицы, новый монумент станет ярким напоминанием о героизме российского народа и его непоколебимом духе.

Создание мемориала закрепит понятие "Битва за Ленинград". Монумент установят на Пулковском рубеже.

Ранее мы сообщили о том, что музыку первого дня Великой Отечественной войны сгенерировали в СПбГУ.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)