В Донецке прогремел взрыв: на министра ДНР совершили покушение

Сообщается, что Александру Тимофееву оказали медпомощь после инцидента.

В Донецке произошло покушение на министра доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александра Тимофеева.

На проспекте Мира в центре города взорвался автомобиль. В результате инцидента пострадал Тимофеев. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, уточняется, что с ним все в порядке. Ранее сообщалось, что он находится в критическом состоянии.

По предварительным данным, от взрыва пострадали восемь человек. Сейчас место происшествия оцепили сотрудники полиции и силовых ведомств ДНР.

Фото: vk.com/typical_dpr