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В Донецке прогремел взрыв: на министра ДНР совершили покушение
Сегодня, 15:57
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mari_dolbish
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В Донецке прогремел взрыв: на министра ДНР совершили покушение

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Сообщается, что Александру Тимофееву оказали медпомощь после инцидента.

В Донецке произошло покушение на министра доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александра Тимофеева.

На проспекте Мира в центре города взорвался автомобиль. В результате инцидента пострадал Тимофеев. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, уточняется, что с ним все в порядке. Ранее сообщалось, что он находится в критическом состоянии.

По предварительным данным, от взрыва пострадали восемь человек. Сейчас место происшествия оцепили сотрудники полиции и силовых ведомств ДНР. 

Фото: vk.com/typical_dpr

Теги: александр тимофеев днр , днр , донецк , министр днр
Категории: Лента новостей Мировые новости Происшествия

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