В Ленобласти подсчитывают популяции диких кабанов и косуль

Учёт проводится в течение трёх дней на всех подкормочных площадках одного охотничьего угодья. Животных регистрируют визуально, в том числе с использованием бинокля, приборов ночного видения, тепловизоров (из укрытия, чтобы не спугнуть животных) или фотоловушек.

В Ленинградской области за популяцией кабанов и косуль наблюдают с помощью метода учёта в местах искусственных концентраций. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по животному миру региона.

Учёт проводится в течение трёх дней на всех подкормочных площадках одного охотничьего угодья. Животных регистрируют визуально, в том числе с использованием бинокля, приборов ночного видения, тепловизоров (из укрытия, чтобы не спугнуть животных) или фотоловушек. Часы учётчиков и фотоловушек заранее синхронизируются. При этом учитывают время входа и выхода животных, их количество, пол, возраст и индивидуальные особенности (окрас, размеры). Повторные посещения площадки не учитываются.

Полученные данные заносят в ведомости, а затем рассчитывают показатели по всей территории охотничьего угодья.

Пресс-служба ведомства также поделилась видеозаписью прогулки диких кабанов, сделанной с помощью тепловизора.

Ранее мы сообщили о том, что весеннюю охоту на глухарей и тетеревов ограничили в Ленобласти.

Видео: Telegram / Охотнадзор 47